Белорусская оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат

Телеграм-канал «Пул первого», приближённый к главе государства, распространил видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.

Также было опубликовано видео, на котором Лукашенко общается с сотрудниками ОМОНа и благодарит их, передаёт РЕН ТВ. Президент назвал их «красавцами», а те в ответ заявили, что будут с главой государства «до конца».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.

