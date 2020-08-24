Белорусская оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал от правоохранительных органов республики отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко Николаю, пишет «Интерфакс».

С таким заявлением выступила перед журналистами в понедельник член президиума координационного совета Мария Колесникова.

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Телеграм-канал «Пул первого», приближённый к главе государства, распространил видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.

Также было опубликовано видео, на котором Лукашенко общается с сотрудниками ОМОНа и благодарит их, передаёт РЕН ТВ. Президент назвал их «красавцами», а те в ответ заявили, что будут с главой государства «до конца».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияПротестыЛукашенкоБелоруссия
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