Белорусская оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат
Координационный совет белорусской оппозиции потребовал от правоохранительных органов республики отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко Николаю, пишет «Интерфакс».
С таким заявлением выступила перед журналистами в понедельник член президиума координационного совета Мария Колесникова.
Телеграм-канал «Пул первого», приближённый к главе государства, распространил видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.
Также было опубликовано видео, на котором Лукашенко общается с сотрудниками ОМОНа и благодарит их, передаёт РЕН ТВ. Президент назвал их «красавцами», а те в ответ заявили, что будут с главой государства «до конца».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.
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