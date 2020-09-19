Белорусская оппозиция создаст переговорную группу для диалога с ЕС

Переговорную группу для выстраивания диалога с западными партнерами создадут члены Координационного совета белорусской оппозиции. Планируется, что это будет сделано после сообщила пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала «Дождь».

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Так представитель Тихановской ответила на вопрос о готовности Координационного совета выступить в качестве посредника между Белоруссией и Западом.

«Мы планируем, что у нас будет переговорная группа при Координационном совете», - сказала Анна Красулина.

Ранее писатель Денис Драгунский в эфире НСН заявил, что Тихановская уже является национальным лидером. «Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСветлана Тихановская
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