Белорусская оппозиция создаст переговорную группу для диалога с ЕС

Так представитель Тихановской ответила на вопрос о готовности Координационного совета выступить в качестве посредника между Белоруссией и Западом.

«Мы планируем, что у нас будет переговорная группа при Координационном совете», - сказала Анна Красулина.

Ранее писатель Денис Драгунский в эфире НСН заявил, что Тихановская уже является национальным лидером. «Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – подчеркнул он.

