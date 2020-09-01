Белорусская оппозиция пытается структурироваться

Но уже очевидно возникшее противоречие между оппозиционными лидерами. Камнем преткновения стало отношение к педалируемой Александром Лукашенко конституционной реформе. Создатели партии «Вместе» не отказываются от консолидированных требований белорусской оппозиции, но считают конституционную реформу одной из главных долгосрочных политических задач:

«Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством», - говорится в заявлении создателей партии.

Тихановская же категорически против:

«Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», - написала Тихановская.

И так считает не она одна – еще один бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало написал в соцсетях:

«По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня – убрать Лукашенко. Точка».

Кроме отсутствия единства в понимании главной цели противниками Лукашенко, нельзя не отметить еще один значимый факт: у белорусской оппозиции сменился лидер, констатирует «Лента.ру». Таковым издание называет Марию Колесникову, которая изначально была координатором штаба бывшего кандидата в президента Виктора Бабарико. Затем, когда предвыборные штабы трех кандидатов объединились, стала соратницей Тихановской, позже, когда Тихановская покинула страну, выступала от ее имени и от имени Координационного совета. Она же накануне вечером выступила и как один из создателей партии «Вместе». Сегодня на вопрос, готова ли она стать лидером протеста, она ответила положительно.

Ну, а главным бенефициаром всех этих процессов становится Александр Лукашенко. Он своей идеей о конституционной реформе лишил оппозицию былого единства, с успехом применив старый как мир принцип «разделяй и властвуй».

