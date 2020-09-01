Белорусская оппозиция пытается структурироваться
Едва начавшийся процесс уже имеет признаки раскола
Бывшие участники президентских выборов в Белоруссии со стороны оппозиции обменялись любезными заявления, которые, однако, не скрывают возникших противоречий между еще недавно сплоченными противниками Александра Лукашенко.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, через неделю после выборов заявившая о готовности стать национальным лидером, сегодня приветствовала создание политической партии «Вместе», об учреждении которой минувшим вечером заявили представители штаба арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико:
«Создание новых политических партий - позитивный процесс и признак стремления к демократии», - заявила Тихановская.
В свою очередь, создатели партии «Вместе» подтвердили победу Тихановской на президентских выборах, которая была «украдена», заявили о поддержке ее предвыборной программы и готовности представителей партии работать в созданном по инициативе Тихановской Координационном совете, который стал первой сколько-нибудь существенной попыткой структурировать протест.
Но уже очевидно возникшее противоречие между оппозиционными лидерами. Камнем преткновения стало отношение к педалируемой Александром Лукашенко конституционной реформе. Создатели партии «Вместе» не отказываются от консолидированных требований белорусской оппозиции, но считают конституционную реформу одной из главных долгосрочных политических задач:
«Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством», - говорится в заявлении создателей партии.
Тихановская же категорически против:
«Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», - написала Тихановская.
И так считает не она одна – еще один бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало написал в соцсетях:
«По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня – убрать Лукашенко. Точка».
Кроме отсутствия единства в понимании главной цели противниками Лукашенко, нельзя не отметить еще один значимый факт: у белорусской оппозиции сменился лидер, констатирует «Лента.ру». Таковым издание называет Марию Колесникову, которая изначально была координатором штаба бывшего кандидата в президента Виктора Бабарико. Затем, когда предвыборные штабы трех кандидатов объединились, стала соратницей Тихановской, позже, когда Тихановская покинула страну, выступала от ее имени и от имени Координационного совета. Она же накануне вечером выступила и как один из создателей партии «Вместе». Сегодня на вопрос, готова ли она стать лидером протеста, она ответила положительно.
Ну, а главным бенефициаром всех этих процессов становится Александр Лукашенко. Он своей идеей о конституционной реформе лишил оппозицию былого единства, с успехом применив старый как мир принцип «разделяй и властвуй».
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