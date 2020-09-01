«Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не удержание власти, а сохранение страны, которую он «лепил на обломках империи».

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По словам действующего главы государства, он не хочет, чтобы в случае прихода альтернативных сил «порезали на куски страну» и «порезали честных, порядочных людей», её создававших, передаёт RT.

«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня», - цитируют Лукашенко белорусские СМИ. Как утверждает президент, при таком раскладе украинский «майдан» «будет цветочками».

Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии с результатом в 80% голосов, заявили в ЦИК республики. Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской считает победу Лукашенко сфальсифицированной. В стране с 10 августа проходят массовые акции протеста.

Выступая в Барановичском колледже 1 сентября, Лукашенко призвал жителей республики направить энергию в созидательное русло, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияАлександр Лукашенко
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