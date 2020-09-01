«Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не удержание власти, а сохранение страны, которую он «лепил на обломках империи».
По словам действующего главы государства, он не хочет, чтобы в случае прихода альтернативных сил «порезали на куски страну» и «порезали честных, порядочных людей», её создававших, передаёт RT.
«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня», - цитируют Лукашенко белорусские СМИ. Как утверждает президент, при таком раскладе украинский «майдан» «будет цветочками».
Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии с результатом в 80% голосов, заявили в ЦИК республики. Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской считает победу Лукашенко сфальсифицированной. В стране с 10 августа проходят массовые акции протеста.
Выступая в Барановичском колледже 1 сентября, Лукашенко призвал жителей республики направить энергию в созидательное русло, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок
- «Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции
- Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
- Путин отверг полный переход на онлайн образование в России
- Водитель-инкассатор в Крыму украл 40 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru