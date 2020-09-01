«Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции

По словам действующего главы государства, он не хочет, чтобы в случае прихода альтернативных сил «порезали на куски страну» и «порезали честных, порядочных людей», её создававших, передаёт RT.

«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня», - цитируют Лукашенко белорусские СМИ. Как утверждает президент, при таком раскладе украинский «майдан» «будет цветочками».

Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии с результатом в 80% голосов, заявили в ЦИК республики. Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской считает победу Лукашенко сфальсифицированной. В стране с 10 августа проходят массовые акции протеста.

Выступая в Барановичском колледже 1 сентября, Лукашенко призвал жителей республики направить энергию в созидательное русло, сообщает телеканал «360».

