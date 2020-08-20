Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Ранее стало известно, что созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко. Он подчеркнул, что оппозиция готова изложить свою позицию.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что Россия готова к контактам с белорусской оппозицией.

«Этот Латушко от скромности не умрет, когда заявляет, что он готов к сотрудничеству с Россией. На сегодняшний день он представляет только сам себя. Вошел он в этот координационный совет и что дальше? Человек, который делает такие заявления, большим политическим опытом не обладает», - считает Цеков.

По его мнению, России не стоит выступать посредником между оппозицией и Александром Лукашенко.

Между тем, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти в республике. Кроме того, он может нанести вред национальной безопасности Белоруссии. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал 360.