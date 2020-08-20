Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Координационный совет оппозиции Белоруссии направил в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД республики требование о проведении срочной встречи. Как отмечает Интерфакс, оппозиционеры хотят обсудить с их представителями «требования большинства граждан Республики Беларусь». Кроме того, в этом заявлении отмечается, что информация о работе КС и принятой накануне резолюции направлена в СМИ и в трудовые коллективы.

КС белорусских оппозиционеров скрыл своих членов

Ранее стало известно, что созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко. Он подчеркнул, что оппозиция готова изложить свою позицию.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что Россия готова к контактам с белорусской оппозицией.

«Этот Латушко от скромности не умрет, когда заявляет, что он готов к сотрудничеству с Россией. На сегодняшний день он представляет только сам себя. Вошел он в этот координационный совет и что дальше? Человек, который делает такие заявления, большим политическим опытом не обладает», - считает Цеков.

По его мнению, России не стоит выступать посредником между оппозицией и Александром Лукашенко.

Между тем, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти в республике. Кроме того, он может нанести вред национальной безопасности Белоруссии. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоПрезидентские ВыборыБелоруссияСветлана Тихановская
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