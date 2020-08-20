В Совфеде усомнились в готовности России к контактам с белорусской оппозицией

По его мнению, России не стоит выступать посредником между оппозицией и Лукашенко.

«Готова ли Россия выступить посредником? Я не думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня в Белоруссии, идет речь о посредничестве. Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом. Если будет обращение к России со стороны белорусских властей о таком посредничестве, это возможно. Но необходимости в этом нет», - заключил сенатор.

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией.

