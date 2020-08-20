В Совфеде усомнились в готовности России к контактам с белорусской оппозицией
Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что России нужно вмешиваться в происходящее в Белоруссии.
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил член президиума совета Павел Латушко. Он подчеркнул, что оппозиция готова изложить свою позицию.
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что Россия готова к контактам с белорусской оппозицией.
«Этот Латушко от скромности не умрет, когда заявляет, что он готов к сотрудничеству с Россией. На сегодняшний день он представляет только сам себя. Вошел он в этот координационный совет и что дальше? Человек, который делает такие заявления, большим политическим опытом не обладает», - считает Цеков.
По его мнению, России не стоит выступать посредником между оппозицией и Лукашенко.
«Готова ли Россия выступить посредником? Я не думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня в Белоруссии, идет речь о посредничестве. Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом. Если будет обращение к России со стороны белорусских властей о таком посредничестве, это возможно. Но необходимости в этом нет», - заключил сенатор.
Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией.
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