В Совфеде усомнились в готовности России к контактам с белорусской оппозицией

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что России нужно вмешиваться в происходящее в Белоруссии.



Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил член президиума совета Павел Латушко. Он подчеркнул, что оппозиция готова изложить свою позицию.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН выразил сомнение, что Россия готова к контактам с белорусской оппозицией.

«Этот Латушко от скромности не умрет, когда заявляет, что он готов к сотрудничеству с Россией. На сегодняшний день он представляет только сам себя. Вошел он в этот координационный совет и что дальше? Человек, который делает такие заявления, большим политическим опытом не обладает», - считает Цеков.

В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией

По его мнению, России не стоит выступать посредником между оппозицией и Лукашенко.

«Готова ли Россия выступить посредником? Я не думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня в Белоруссии, идет речь о посредничестве. Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом. Если будет обращение к России со стороны белорусских властей о таком посредничестве, это возможно. Но необходимости в этом нет», - заключил сенатор.

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФРоссияБелоруссияОппозиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры