КС белорусских оппозиционеров скрыл своих членов
Координационный совет (КС) оппозиции Республики Беларусь убрал сегодня, 10 августа, перечень своих членов с сайта организации. В сообщении КС отмечается, что они вынуждены это сделать дабы избежать давления на людей.
«С целью недопущения давления на членов Совета состав Координационного Совета временно не публикуется», - уточняется на сайте.
Кроме того, как пишет RT, Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету страны с требованием провести срочные встречи.
«20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции», - указано в заявлении.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в связи с созданием Координационного совета генпрокуратура Республики возбудила уголовное дело. Сам генпрокурор Александр Конюк отметил, что работа КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности страны.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН назвал ошибки протестующих против результатов выборов в Белоруссии.
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