Белорусская оппозиция намерена завершить формирование Координационного совета 18 августа
Завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен в этот вторник, 18 августа. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Она добавила, что в него войдут 70 человек, подчеркивают Известия.
Между тем, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
По её словам, ближайшие цели – это освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.
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