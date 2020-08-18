Белорусская оппозиция намерена завершить формирование Координационного совета 18 августа

Между тем, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.

По её словам, ближайшие цели – это освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.

