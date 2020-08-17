В Белоруссии опубликован состав координационного совета для передачи власти

Оппозиция в Белоруссии назвала состав координационного совета для передачи власти. Список был опубликован на странице доверенного лица участвовавшей в выборах президента Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook. В нем 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. В список вошли также журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.

«Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп», — отмечается в сообщении белорусской оппозиции.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН заявил, что ситуация в Белоруссии может пойти по сценарию Венесуэлы. Кроме того, он считает, что действия европейских политиков будут способствовать более скорой интеграции Белоруссии и России.

«Не потому, что это заявление сделано и потому что оно является откровенным вмешательством в дела Белоруссии, а значит и России тоже, а потому, что мы составляем единое Союзное государство. Самое главное, что есть объективные предпосылки для дальнейшего этапа интеграции, которые должны быть реализованы. Это не очень зависит от заявлений конкретных лиц, но весь комплекс событий, который сейчас происходит, может быть ускорителем процессов», - отметил российский депутат.



