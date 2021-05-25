Белоруссия закроет посольство в Канаде

Белоруссия закроет свое посольство в Канаде. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

Документ во вторник был зарегистрирован в национальном реестре правовых актов, передает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле предложил оптимизировать число посольств и штат дипмиссий республики. По данным белорусского МИД, после президентских выборов в августе 2020 год и последовавших за ними массовых протестов Канада ввела санкции против ряда белорусских официальных лиц. Минск принял ответные меры, введя ограничения в отношении некоторых граждан Канады. При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечали необходимость продолжать контакты с Оттавой на тех направлениях сотрудничества, где наблюдается взаимная заинтересованность сторон.

Накануне на фоне инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске и происшествия с заменой официального флага республики на флаг оппозиции МИД Белоруссии принял решение выслать всех латвийских дипломатов, напоминает «Свободная пресса».

