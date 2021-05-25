В центре Риги флаг Белоруссии заменили на оппозиционный
Среди флагов стран, которые участвуют в Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса.
«Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали», — заявил Стакис.
Ранее стало известно, что с площади убрали российский флаг. Триколор был заменен на флаг Олимпийского комитета России (ОКР).
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