В центре Риги флаг Белоруссии заменили на оппозиционный

«Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали», — заявил Стакис.

Ранее стало известно, что с площади убрали российский флаг. Триколор был заменен на флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

