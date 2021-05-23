В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

«Это совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с инцидентом в Минске призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает против Белоруссии ввести немедленные санкции. Для этого он обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с предложением расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник соответствующим пунктом.

При этом в Белоруссии уже заявили, что следственный комитет Республики что возбудил уголовное дело в связи с ложным сообщением о минировании вынужденно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair после запроса пилотами разрешения на посадку встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29 - по личному поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.



