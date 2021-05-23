В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
Евросоюз обращается к белорусским властям с призывом освободить всех его пассажиров, отметил глава Евросовета.
При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что инцидент с самолетом в Минске является неприемлемым, информирует РИА Новости.
«Это совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», - написала фон дер Ляйен в Twitter.
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с инцидентом в Минске призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает против Белоруссии ввести немедленные санкции. Для этого он обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с предложением расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник соответствующим пунктом.
При этом в Белоруссии уже заявили, что следственный комитет Республики что возбудил уголовное дело в связи с ложным сообщением о минировании вынужденно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.
«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Напомним, самолет авиакомпании Ryanair после запроса пилотами разрешения на посадку встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29 - по личному поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
- Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США
- СМИ: В Японии обнародовали рассекреченные документы о мирном договоре с СССР
- Тихановская призывает исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с Протасевичем
- Президент Литвы потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича
- Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 12
- Умерла актриса театра и кино Нина Шацкая
- Сенатор Цеков назвал перспективные направления сотрудничества России и Украины в Крыму
- Журналисты раскрыли обстоятельства задержания самолета с основателем Telegram-канала Nexta
- В Италии погибли пассажиры фуникулёра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru