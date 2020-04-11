Белоруссия решила не покупать тесты на коронавирус у России

По словам Макея, необходимость в российских тестах отпала, потому что Белоруссия их также производит. Кроме того, около 50 тысяч тестов республика получила из других стран.

Напомним, нкануне стало известно, что в Белоруссии зарегистрирован, согласно данным республиканского Минздрава, 1981 случай COVID-19. 19 человек скончались, 169 признаны выздоровевшими.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН рассказал, как коронавирус приближает Белоруссию к возможному дефолту республики, и почему президент Лукашенко считает, что Минск должен стать максимально независимым от нефтяных игр крупных держав

«Эта риторика связана с теми сложностями, которые возникли у Белоруссии с поставками нефти в республику, а сейчас на это ещё наложился коронавирус, финансовый кризис и закрытие российско-белорусской границы. К тому же это всё в преддверии президентских выборов», - отметил Болкунец.







