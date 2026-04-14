Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии
Несовершеннолетние, осужденные за диверсии и преступления террористической направленности, будут отбывать наказание в воспитательных колониях. Об этом заявил замглавы ФСИН Александр Розин, сообщает РБК.
По его словам, действующее законодательство не предусматривает других вариантов содержания таких осужденных. Он уточнил, что в учреждениях потребуется внутреннее разделение, однако в целом подростки будут направляться именно в воспитательные колонии.
Вопрос о размещении несовершеннолетних подняли после того, как в ноябре 2025 года в России снизили возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Аналогичная норма действует и для преступлений террористической направленности.
Розин отметил, что в стране действует несколько таких учреждений. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в воспитательных колониях содержатся несовершеннолетние, приговоренные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные там до достижения 19 лет. Всего в России насчитывается 12 воспитательных колоний, передает «Радиоточка НСН».
