Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии

Несовершеннолетние, осужденные за диверсии и преступления террористической направленности, будут отбывать наказание в воспитательных колониях. Об этом заявил замглавы ФСИН Александр Розин, сообщает РБК.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает других вариантов содержания таких осужденных. Он уточнил, что в учреждениях потребуется внутреннее разделение, однако в целом подростки будут направляться именно в воспитательные колонии.

Вопрос о размещении несовершеннолетних подняли после того, как в ноябре 2025 года в России снизили возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Аналогичная норма действует и для преступлений террористической направленности.

Розин отметил, что в стране действует несколько таких учреждений. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в воспитательных колониях содержатся несовершеннолетние, приговоренные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные там до достижения 19 лет. Всего в России насчитывается 12 воспитательных колоний, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
