Несовершеннолетних за диверсии будут отправлять в воспитательные колонии

Несовершеннолетние, осужденные за диверсии и преступления террористической направленности, будут отбывать наказание в воспитательных колониях. Об этом заявил замглавы ФСИН Александр Розин, сообщает РБК.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает других вариантов содержания таких осужденных. Он уточнил, что в учреждениях потребуется внутреннее разделение, однако в целом подростки будут направляться именно в воспитательные колонии.