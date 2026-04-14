СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану в мессенджере Max.
По данным ведомства, на место происшествия направлены следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и готовят назначение необходимых экспертиз.
Пожар произошел 14 апреля, в результате инцидента обрушилось одно из зданий предприятия. Как сообщала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, возгорание носит техногенный характер. При этом производство не остановлено, угрозы для жизни и здоровья людей нет.
В региональном минздраве сообщили о двух пострадавших. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Художника фильма «СВОИ» внесли в базу «Миротворца»
- Операторы и сервисы начали предупреждать о сбоях из-за VPN
- «Росатом» рассчитывает на поддержку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии
- Сенатор рассказал, как работа перед пенсией увеличивает выплаты
- Россиянам назвали самые востребованные технические профессии
- Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников
- Ковальчук не обиделась на горячие танцы Чумакова с другой девушкой
- Врач объяснила причины «весеннего обострения»
- В Госдуме усомнились в росте тарифов на интернет на 30%