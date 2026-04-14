СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану в мессенджере Max.

По данным ведомства, на место происшествия направлены следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и готовят назначение необходимых экспертиз.

Пожар произошел 14 апреля, в результате инцидента обрушилось одно из зданий предприятия. Как сообщала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, возгорание носит техногенный характер. При этом производство не остановлено, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В региональном минздраве сообщили о двух пострадавших. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
