СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану в мессенджере Max.

По данным ведомства, на место происшествия направлены следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и готовят назначение необходимых экспертиз.