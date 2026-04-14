Операторы и сервисы начали предупреждать о сбоях из-за VPN
Российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает РИА Новости.
В частности, мобильные приложения операторов показывают предупреждения о некорректной работе при использовании сервисов обхода блокировок. Так, МТС сообщает, что данные могут не отображаться, «Мегафон» и «Билайн» рекомендуют отключить VPN для стабильной работы.
Ограничения также вводят крупные онлайн-платформы. Ozon и «Яндекс Пэй» предупреждают, что при включенном VPN доступ к сервисам может быть ограничен. В одном из сообщений говорится, что вход невозможен из-за требований регулятора.
Аналогичные уведомления в апреле начали появляться и в других популярных приложениях, включая маркетплейсы и сервисы общественного питания, среди которых Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Операторы и сервисы начали предупреждать о сбоях из-за VPN
- «Росатом» рассчитывает на поддержку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии
- Сенатор рассказал, как работа перед пенсией увеличивает выплаты
- Россиянам назвали самые востребованные технические профессии
- Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников
- Ковальчук не обиделась на горячие танцы Чумакова с другой девушкой
- Врач объяснила причины «весеннего обострения»
- В Госдуме усомнились в росте тарифов на интернет на 30%
- Защитит «теневой флот»: Какие задачи ставят российской армии за рубежом
- Житель Осетии пошел на ограбление после проигрыша на ставках