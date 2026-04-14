Операторы и сервисы начали предупреждать о сбоях из-за VPN

Российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает РИА Новости.

В частности, мобильные приложения операторов показывают предупреждения о некорректной работе при использовании сервисов обхода блокировок. Так, МТС сообщает, что данные могут не отображаться, «Мегафон» и «Билайн» рекомендуют отключить VPN для стабильной работы.

Ограничения также вводят крупные онлайн-платформы. Ozon и «Яндекс Пэй» предупреждают, что при включенном VPN доступ к сервисам может быть ограничен. В одном из сообщений говорится, что вход невозможен из-за требований регулятора.

Аналогичные уведомления в апреле начали появляться и в других популярных приложениях, включая маркетплейсы и сервисы общественного питания, среди которых Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», передает «Радиоточка НСН».

