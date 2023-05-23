СМИ: российские пограничники пресекли попытку прорыва еще одной ДРГ в Белгородскую область

По информации СМИ, диверсанты вынуждены были отступить. Накануне издание Readovka со ссылкой на источник сообщало, что ДРГ ВСУ зашла в село Богун-Городок в Белгородской области.



В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По последним данным, предоставленным региональным главой Вячеславом Гладковым, восемь мирных граждан получили ранения. Погибших, к счастью, нет.

Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

