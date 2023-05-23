СМИ: российские пограничники пресекли попытку прорыва еще одной ДРГ в Белгородскую область

Пограничники России пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе села Богун-Городок в Белгородской области, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, диверсанты вынуждены были отступить. Накануне издание Readovka со ссылкой на источник сообщало, что ДРГ ВСУ зашла в село Богун-Городок в Белгородской области.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По последним данным, предоставленным региональным главой Вячеславом Гладковым, восемь мирных граждан получили ранения. Погибших, к счастью, нет.

Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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