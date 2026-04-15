Минфин допустил обсуждение налога на сверхприбыль осенью

Предстоящей осенью в России могут обсудить вопрос налога на сверхприбыль, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов РФ Алексея Сазанова.

По его словам, Минфин пока не выдвигал подобных инициатив. Бюджетный процесс традиционно проходит осенью, когда и будет рассматриваться данный вопрос.В настоящее время ведется анализ информации.

Ранее заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что условия для введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских компаний в настоящее время отсутствуют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

