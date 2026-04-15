СМИ: Вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
Ученые из КНР выяснили, что нодавирус скрытой смертности (CMNV), который ранее находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы человека, сообщает Nature Microbiology.
По данным журнала, это происходит после контакта или употребления сырых морепродуктов. Новое заболевание глаз у людей связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами. Он обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы. Теперь они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз.
Почти три четверти из заболевших либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли их в пищу сырыми.
Если вовремя не приступить к лечению, вирус может привести к глаукоме и слепоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
