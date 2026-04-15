СМИ: Вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз

Ученые из КНР выяснили, что нодавирус скрытой смертности (CMNV), который ранее находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы человека, сообщает Nature Microbiology.

Новый ковид? Когда человек может «подхватить» нодавирус от сырой рыбы

По данным журнала, это происходит после контакта или употребления сырых морепродуктов. Новое заболевание глаз у людей связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами. Он обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы. Теперь они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз.

Почти три четверти из заболевших либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли их в пищу сырыми.

Если вовремя не приступить к лечению, вирус может привести к глаукоме и слепоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры