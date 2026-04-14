«Росатом» рассчитывает на поддержку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Госкорпорация «Росатом» ожидает от нового правительства Венгрии доверия и продолжения реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.
По его словам, проект направлен прежде всего на интересы Венгрии и не является исключительно российской инициативой, отмечает RT.
Лихачев подчеркнул, что развитие атомной энергетики позволит стране обеспечить устойчивое энергоснабжение.
Он отметил, что в перспективе более 70% энергобаланса Венгрии может приходиться на атомную генерацию. Это, по его словам, даст возможность не только покрывать внутренние потребности, но и экспортировать электроэнергию, спрос на которую в Европе остается высоким, передает «Радиоточка НСН».
