«Росатом» рассчитывает на поддержку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Госкорпорация «Росатом» ожидает от нового правительства Венгрии доверия и продолжения реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

По его словам, проект направлен прежде всего на интересы Венгрии и не является исключительно российской инициативой, отмечает RT.

Росатом рассматривает создания более мощной лунной АЭС

Лихачев подчеркнул, что развитие атомной энергетики позволит стране обеспечить устойчивое энергоснабжение.

Он отметил, что в перспективе более 70% энергобаланса Венгрии может приходиться на атомную генерацию. Это, по его словам, даст возможность не только покрывать внутренние потребности, но и экспортировать электроэнергию, спрос на которую в Европе остается высоким, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/rosatomru
ТЕГИ:АЭСВенгрияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры