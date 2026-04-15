Зеленский: Ремонт «Дружбы» завершится до конца апреля
Нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
«Что касается нефтепровода, то до конца апреля он будет отремонтирован», — заявил он. По словам главы государства, к этому сроку трубопровод отремонтируют лишь частично — до состояния, позволяющего возобновить его работу.
Зеленский отметил, что для завершения ремонта резервуаров требуется больше времени.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы о дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» следует задавать Венгрии и другим странам Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
