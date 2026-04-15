Пережившие удары США и Израиля Ми-28 замечены в небе Ирана
Ударные вертолеты Ми-28НЭ Военно-воздушных сил Ирана совершили полет, сообщает Military Watch Magazine.
Это произошло на фоне заявлений о полном уничтожении парка авиации Тегерана. Машины российского показались в небе над столицей Ирана. По данным издания, полет переживших бомбардировки вертолетов — демонстрация силы и ответ на западные оценки потерь иранской техники.
Ми-28 является единственным современным боевым вертолетом, который в настоящее время находится на вооружении республики. Они смогут внести ощутимый вклад в возможные операции против США и их союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
