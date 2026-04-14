Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане

Новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в ближайшие два дня в Пакистане. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии The New York Post.

По его словам, Вашингтон рассматривает возвращение к диалогу именно на пакистанской площадке. Он отметил, что это наиболее вероятный вариант, указав на роль начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира, которого назвал эффективным руководителем.

СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля

Трамп также выразил сомнение в целесообразности проведения переговоров в других странах, не вовлеченных в процесс.

Как напоминает издание, предыдущий раунд консультаций прошел 11-12 апреля в Исламабаде и не привел к соглашению. При этом позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о «значительном прогрессе» и отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Тегерана, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры