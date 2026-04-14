Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане
Новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в ближайшие два дня в Пакистане. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии The New York Post.
По его словам, Вашингтон рассматривает возвращение к диалогу именно на пакистанской площадке. Он отметил, что это наиболее вероятный вариант, указав на роль начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира, которого назвал эффективным руководителем.
Трамп также выразил сомнение в целесообразности проведения переговоров в других странах, не вовлеченных в процесс.
Как напоминает издание, предыдущий раунд консультаций прошел 11-12 апреля в Исламабаде и не привел к соглашению. При этом позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о «значительном прогрессе» и отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Тегерана, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани
- Художника фильма «СВОИ» внесли в базу «Миротворца»
- Операторы и сервисы начали предупреждать о сбоях из-за VPN
- «Росатом» рассчитывает на поддержку проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии
- Сенатор рассказал, как работа перед пенсией увеличивает выплаты
- Россиянам назвали самые востребованные технические профессии
- Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников
- Ковальчук не обиделась на горячие танцы Чумакова с другой девушкой
- Врач объяснила причины «весеннего обострения»
- В Госдуме усомнились в росте тарифов на интернет на 30%