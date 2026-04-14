Трамп допустил новый раунд переговоров с Ираном в Пакистане

Новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в ближайшие два дня в Пакистане. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии The New York Post.

По его словам, Вашингтон рассматривает возвращение к диалогу именно на пакистанской площадке. Он отметил, что это наиболее вероятный вариант, указав на роль начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира, которого назвал эффективным руководителем.