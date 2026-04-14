Художника фильма «СВОИ» внесли в базу «Миротворца»
Художник-постановщик фильма «СВОИ» Евгений Бюрчиев внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
По информации агентства, персональные данные Бюрчиева были опубликованы во вторник. В качестве оснований на сайте указаны его участие в создании фильма о добровольцах 2025 года и работа на территории ДНР. Также ему приписывают поддержку России и действия, направленные против суверенитета Украины.
«Миротворец» известен публикацией персональных данных журналистов, участников конфликта в Донбассе и других лиц, которых ресурс относит к «изменникам родины».
В 2016 году сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с их контактными данными. После этого некоторые из них сообщали о поступавших угрозах. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович тогда называла такие публикации тревожными и указывающими на риски для безопасности журналистов, передает «Радиоточка НСН».
