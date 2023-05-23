Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ

На кадрах показаны бронеавтомобили украинской армии, поврежденные в ходе боев. На лобовых стеклах машин видны следы от пуль.

Украинская ДРГ проникла в Белгородскую область в понедельник, 22 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя.

В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции. Минобороны отчиталось об уничтожении около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

