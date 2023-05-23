Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ

Министерство обороны России опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

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На кадрах показаны бронеавтомобили украинской армии, поврежденные в ходе боев. На лобовых стеклах машин видны следы от пуль.

Украинская ДРГ проникла в Белгородскую область в понедельник, 22 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя.

В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции. Минобороны отчиталось об уничтожении около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео Минобороны
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