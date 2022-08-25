Бельгия выделит Украине €8 млн для закупки зимней одежды

Брюссель выделит Киеву помощь в размере €8 млн для закупки средств первой помощи военнослужащим, получившим ранения, а также зимней одежды. Об этом заявили в бельгийском правительстве, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, указанная помощь будет доставлена на Украину по каналам НАТО.