Бельгия выделит Украине €8 млн для закупки зимней одежды
Брюссель выделит Киеву помощь в размере €8 млн для закупки средств первой помощи военнослужащим, получившим ранения, а также зимней одежды. Об этом заявили в бельгийском правительстве, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, указанная помощь будет доставлена на Украину по каналам НАТО.
В случае необходимости, королевство готово отправить в Киев также приборы ночного видения и медикаменты, подчеркивается в сообщении бельгийского кабмина.
По словам министра иностранных дел Бельгии Аджы Лябиб, особенно важно то, что у украинских военных будет достаточно различного оборудования перед предстоящей зимой, которая может решить исход конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что страны Европы будут сожалеть о помощи Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ
- Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката, но покажут на Московском кинофестивале
- Австрия выступает против введения ограничений на посещение стран ЕС россиянами
- Кабмин РФ утвердил постановление о выплате 1 млн рублей матерям-героиням
- Бельгия выделит Украине €8 млн для закупки зимней одежды
- В ЕС изучают возможность введения предельной стоимости газа из России
- В России сократили срок проверки деклараций для налогового вычета
- Патрушев призвал оградить Карелию от влияния извне
- Sony повысила цены на PlayStation 5
- Reuters: Белоруссия проведет учения призывников и резервистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru