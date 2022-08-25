Бельгия выделит Украине €8 млн для закупки зимней одежды

Брюссель выделит Киеву помощь в размере €8 млн для закупки средств первой помощи военнослужащим, получившим ранения, а также зимней одежды. Об этом заявили в бельгийском правительстве, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, указанная помощь будет доставлена на Украину по каналам НАТО.

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В случае необходимости, королевство готово отправить в Киев также приборы ночного видения и медикаменты, подчеркивается в сообщении бельгийского кабмина.

По словам министра иностранных дел Бельгии Аджы Лябиб, особенно важно то, что у украинских военных будет достаточно различного оборудования перед предстоящей зимой, которая может решить исход конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что страны Европы будут сожалеть о помощи Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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