Захарова предрекла, что страны Европы будут сожалеть о помощи Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что страны Европы будут сожалеть о помощи Украине. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

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По ее мнению, спустя «не так много времени» текущие события войдут в учебники истории как «позорная страница», а страны ЕС «будут скороговоркой описывать действия своих политиков текущего момента как «вызывающие сожаление».

Захарова также отреагировала на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о борьбе за свои территории до последнего, назвав его «могильщиком украинского суверенитета».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
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