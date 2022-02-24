Бельгия призвала прекратить выдачу виз ЕС россиянам

По его словам, Бельгия выступает за прекращение выдачи виз Европейского союза всем гражданам России, в том числе студентам и путешествующим по работе.

«В настоящий момент россияне нежелательны здесь», - заключил Махди.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в отношении России будет принят самый жёсткий пакет санкций.