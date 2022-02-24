Бельгия призвала прекратить выдачу виз ЕС россиянам

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что безрассудное поведение России вынуждает быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Европу, сообщает Reuters.

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По его словам, Бельгия выступает за прекращение выдачи виз Европейского союза всем гражданам России, в том числе студентам и путешествующим по работе.

«В настоящий момент россияне нежелательны здесь», - заключил Махди.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в отношении России будет принят самый жёсткий пакет санкций.

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ТЕГИ:ВизаРоссиянеЕвросоюзБельгия
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