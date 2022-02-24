Бельгия призвала прекратить выдачу виз ЕС россиянам
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что безрассудное поведение России вынуждает быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Европу, сообщает Reuters.
По его словам, Бельгия выступает за прекращение выдачи виз Европейского союза всем гражданам России, в том числе студентам и путешествующим по работе.
«В настоящий момент россияне нежелательны здесь», - заключил Махди.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в отношении России будет принят самый жёсткий пакет санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Столтенберг: страны НАТО решили привести в действие оборонный план
- «Это не наш выбор»: МИД РФ о разрыве дипотношений с Киевом
- Греф: «Сбербанк» готов к любому развитию событий
- Канцлер Германии призвал Путина немедленно вывести войска с Украины
- Свыше двух тонн продуктов питания собрали москвичи для помощи беженцам из Донбасса
- Песков: слово «оккупация» неприменимо к действиям РФ на Украине
- «Денацификация». Песков назвал цель «силовой операции» России на Украине
- Четыре поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов украинских военных
- Два грузовых судна РФ в Азовском море подверглись удару ВСУ
- Бельгия призвала прекратить выдачу виз ЕС россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru