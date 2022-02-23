США ввели санкции против «Северного потока - 2»

Отмечается, что санкции вводятся непосредственно против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководства. Байден подчеркнул, что президент Путин своими действиями стимулировал мир отказаться от российского газа.



Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Евросоюза стать независимыми от российских поставок газа. По ее словам, Евросоюз намерен переходить на возобновляемые источники энергии и инвестировать в эту сферу.