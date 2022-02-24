Боррель: Россию ждет «мощнейший» пакет санкций от ЕС и «беспрецедентная изоляция»
Евросоюз примет в четверг в отношении России самый жесткий пакет санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли», - сказал Боррель.
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По его словам, ответ Брюсселя на действия России в Донбассе будет «самым решительным». Он также пообещал, что «российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией».
Эти заявления прозвучали на фоне начала Россией военной спецоперации в отношении Украины.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев, санкции Запада будут жесткими, и теперь России «грозит полная изоляция и экономическая катастрофа».
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