Боррель: Россию ждет «мощнейший» пакет санкций от ЕС и «беспрецедентная изоляция»

По его словам, ответ Брюсселя на действия России в Донбассе будет «самым решительным». Он также пообещал, что «российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией».

Эти заявления прозвучали на фоне начала Россией военной спецоперации в отношении Украины.

Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев, санкции Запада будут жесткими, и теперь России «грозит полная изоляция и экономическая катастрофа».

