Бельгия предложила отправить свои войска на Украину после заключения перемирия

Бельгия готова отправить свои войска на территорию Украины после заключения перемирия. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Тео Франкен.

СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Он подчеркнул, что его страна готова это сделать в составе «коалиции желающих», По его словам, европейские лидеры уже обсуждают проект отправки солдат после заключения соглашения о прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован об этих планах.

«Коалиция желающих» — это группа из более 30 стран, которые готовы предоставить воинский контингент для участия в возможных миротворческих миссиях в зоне проведения специальной военной операции. Координирующую роль в ней играют Франция и Великобритания.

Ранее в Эстонии заявили о готовности отправить на Украину роту военных, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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