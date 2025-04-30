В Эстонии заявили о готовности отправить на Украину роту военных
Эстония готова направить на Украину роту военных в составе сил по обеспечению мира в рамках «коалиции желающих», рассматривающей возможность размещения военного контингента на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр республики Кристен Михал, передает национальное гостелерадио ERR.
По его словам, Таллин может предоставить сухопутное боевое подразделение до роты, военных инструкторов, штабных офицеров.
«Конечно, перед отправкой... мы запросим мандат у Рийгикогу [парламента]», - указал премьер.
Между тем Австралия отказалась от передачи Украине танков M1A1 Abrams из-за отсутствия разрешения со стороны США, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru