Секретная встреча по так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского была проведена 10 дней назад. В обсуждении приняли участие представители стран Запада и некоторых государств так называемого глобального Юга.

Такую информация раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». По словам главы МИД РФ, в данной встрече принимали участие не все страны мирового большинства. Как уточнил Лавров, некоторые решили не ехать на эти переговоры.

По словам министра, в тайном обсуждении, в частности, принимали участие «близкие союзники и единомышленники» России. От них и поступила информация на этот счёт.

По информации главы МИД, в результате участники решили провести в январе ещё одну встречу, а на февраль наметили «саммит мира». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно там данная «формула Зеленского» может быть утверждена.

