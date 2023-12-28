Лавров рассказал о тайной встрече по «формуле Зеленского» с участием Запада
Секретная встреча по так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского была проведена 10 дней назад. В обсуждении приняли участие представители стран Запада и некоторых государств так называемого глобального Юга.
Такую информация раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». По словам главы МИД РФ, в данной встрече принимали участие не все страны мирового большинства. Как уточнил Лавров, некоторые решили не ехать на эти переговоры.
По словам министра, в тайном обсуждении, в частности, принимали участие «близкие союзники и единомышленники» России. От них и поступила информация на этот счёт.
По информации главы МИД, в результате участники решили провести в январе ещё одну встречу, а на февраль наметили «саммит мира». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно там данная «формула Зеленского» может быть утверждена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru