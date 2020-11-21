Бедность и безработица. Путин назвал главные риски в мире
Президент РФ России Владимир Путин считает, что главными рисками в мире в 2020 году стали массовая безработица и рост бедности. Такое заявление он сделал, выступая на саммите Группы двадцати (G20).
«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — цитирует российского лидера Газета.ru.
Также он назвал мировой экономический кризис, связанный с коронавирусом, беспрецедентным и сравнил его по масштабу с американской Великой депрессией, отмечают «Известия».
Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что вторая волна COVID-19 усугубит обнищание российских семей.
«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – сказал он.
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