Делягин: вторая волна COVID-19 усугубит экономическую ситуацию в России
Сокращение объема свободных денег у россиян свидетельствует о глубине кризиса, такое мнение в эфире НСН выразил экономист.
Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10 процентов по сравнению с августом и на 25 процентов относительно сентября прошлого года. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир», пишет ТАСС.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что вторая волна COVID-19 усугубит данную ситуацию.
«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – сказал он.
Кроме того, Делягин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что решение московских властей следить за пешеходами через гаджеты вызывает серьезные опасения в вопросе создания цифрового концлагеря.
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