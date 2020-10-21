Делягин: вторая волна COVID-19 усугубит экономическую ситуацию в России

«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – сказал он.

Кроме того, Делягин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что решение московских властей следить за пешеходами через гаджеты вызывает серьезные опасения в вопросе создания цифрового концлагеря.

