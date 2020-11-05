Экономист: Россия не выдержит нового локдауна
В случае введения жестких ограничений по коронавирусу, российская экономика не сможет их выдержать. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.
Он подчеркнул, что при новом локдауне «закрутится спираль убивания экономики». В первую очередь от локдауна пострадает сфера услуг, в которой работает много россиян. Без зарплаты люди не смогут отдавать займы, что приведет к кредитному кризису.
Калугин отметил, что при таких условиях смогут выжить только топ-20 банков России, которые могут рассчитывать на поддержку ЦБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна.
НСН поговорила с медиками, депутатами и экспертами, чтобы понять, справятся ли регионы с COVID-19.
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