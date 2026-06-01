Бастрыкин раскрыл данные о дронах с антеннами Starlink в Старобельске

На беспилотниках, с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж в Старобельске, были установлены антенны спутниковой связи Starlink. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам председателя СКР, обнаружение таких элементов свидетельствует о преднамеренном ударе по образовательному учреждению с использованием спутниковой навигации.

На месте происшествия изъяли семь двигателей беспилотников ВСУ, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и части антенны Starlink.

Бастрыкин уточнил, что найденные обломки принадлежали БПЛА украинского производства FirePoint-1 и FirePoint-2. Такие аппараты способны нести боевую часть массой до 120 килограммов каждый.