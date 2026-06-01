Бастрыкин раскрыл данные о дронах с антеннами Starlink в Старобельске
На беспилотниках, с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж в Старобельске, были установлены антенны спутниковой связи Starlink. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.
По словам председателя СКР, обнаружение таких элементов свидетельствует о преднамеренном ударе по образовательному учреждению с использованием спутниковой навигации.
На месте происшествия изъяли семь двигателей беспилотников ВСУ, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и части антенны Starlink.
Бастрыкин уточнил, что найденные обломки принадлежали БПЛА украинского производства FirePoint-1 и FirePoint-2. Такие аппараты способны нести боевую часть массой до 120 килограммов каждый.
Запуск дронов производили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» под командованием Андрея Клименко. Он и еще несколько командиров украинской армии проходят обвиняемыми по делу об ударе по учебному заведению.
Эту информацию глава СКР сообщил во время совещания о ходе расследования теракта в колледже Старобельска и мерах поддержки пострадавших, которое проводил президент Владимир Путин, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
