ПЕРЕПОЛОХ В ВСУ: УЛЬТИМАТУМ И ИЗВИНЕНИЯ

Информацию о готовящейся отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины обнародовало в выходные британское издание Financial Times. По его данным, после увольнения Зеленским министра обороны Михаила Федорова конфликт экс-министра с Сырским перерос в «масштабный кадровый кризис». В стране вспыхнули акции протеста с участием сторонников Федорова, а сам он публично обвинял Сырского в коррупции и саботаже реформ. Украинские источники ждали отставки главы ВСУ 20 июля, однако это произошло на день позже.

Сам Сырский поспешил извиниться перед Федоровым, но это ему не помогло.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким», — заявил на тот момент еще главком ВСУ на страницах издания Militarnyi.

Однако Зеленский поздно вечером 21 июля сообщил, что назначил на его место Михаила Драпатого, который был объявлен в розыск в РФ еще в 2023 году. При этом он отметил роль Сырского в защите Киева, а также в Харьковской и Курской операциях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела с иронией прокомментировать очередные перестановки в верхушке украинской власти.

«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?» - написала она в Telegram.

Тем временем российские СМИ представляют свои версии ответа на вопрос: кто такой Драпатый? Так, «Ведомости» называют его одним из самых молодых украинских генералов, который оказался в числе немногих, кому удалось в 2014 году вырваться из окружения в Изваринском котле на территории ЛНР. Со своей стороны, Mash считает Драпатого «генералом-провалом», указав на потерю плацдарма в Курской области после операции «Труба», провал под Покровском и скандал с ударом по украинскому полигону в Днепропетровской области.

Кроме того, журналисты смакуют эпизод из 2021 года, когда Драпатый встал на колено перед британским послом на Украине Мелиндой Симмонс, вручавшей ему «переходящий меч королевы».