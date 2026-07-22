Извинения и «генерал-провал»: Зачем Зеленский «обезглавил» ВСУ, уволив Сырского
Отставка Сырского с поста главы ВСУ стала следствием его конфликта с экс-министром обороны Федоровым, а его преемник Драпатый «прославился» провалом в Курской области и вставал на колени перед британским послом.
Вслед за премьер-министром и министром обороны на Украине сменился и главнокомандующий ВСУ. Информацию СМИ о грядущей отставке Александра Сырского официально подтвердил лидер киевского режима Владимир Зеленский, объявивший, что новым главкомом вооруженных сил стал Михаил Драпатый, которого российские СМИ уже прозвали «генералом-провалом».
ПЕРЕПОЛОХ В ВСУ: УЛЬТИМАТУМ И ИЗВИНЕНИЯ
Информацию о готовящейся отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины обнародовало в выходные британское издание Financial Times. По его данным, после увольнения Зеленским министра обороны Михаила Федорова конфликт экс-министра с Сырским перерос в «масштабный кадровый кризис». В стране вспыхнули акции протеста с участием сторонников Федорова, а сам он публично обвинял Сырского в коррупции и саботаже реформ. Украинские источники ждали отставки главы ВСУ 20 июля, однако это произошло на день позже.
Сам Сырский поспешил извиниться перед Федоровым, но это ему не помогло.
«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким», — заявил на тот момент еще главком ВСУ на страницах издания Militarnyi.
Однако Зеленский поздно вечером 21 июля сообщил, что назначил на его место Михаила Драпатого, который был объявлен в розыск в РФ еще в 2023 году. При этом он отметил роль Сырского в защите Киева, а также в Харьковской и Курской операциях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела с иронией прокомментировать очередные перестановки в верхушке украинской власти.
«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?» - написала она в Telegram.
Тем временем российские СМИ представляют свои версии ответа на вопрос: кто такой Драпатый? Так, «Ведомости» называют его одним из самых молодых украинских генералов, который оказался в числе немногих, кому удалось в 2014 году вырваться из окружения в Изваринском котле на территории ЛНР. Со своей стороны, Mash считает Драпатого «генералом-провалом», указав на потерю плацдарма в Курской области после операции «Труба», провал под Покровском и скандал с ударом по украинскому полигону в Днепропетровской области.
Кроме того, журналисты смакуют эпизод из 2021 года, когда Драпатый встал на колено перед британским послом на Украине Мелиндой Симмонс, вручавшей ему «переходящий меч королевы».
ДЕЛИМ МИЛЛИАРДЫ: КАК СЫРСКИЙ ПОССОРИЛСЯ С ФЕДОРОВЫМ
О конфликте Сырского с Федоровым в эти дни не говорил только ленивый. По данным СМИ, их разногласия касались подходов к ведению боевых действий и реформ армии. При этом Сырский якобы выдвинул Зеленскому ультиматум, следствием которого и стала отставка Федорова.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН сравнил происходящее на Украине с «корытом и поросятами».
«Кого бы они ни назначили, это министры войны, а не мира. Не имеет значения фамилия, плюс-минус кто-то удачный, кто-то нет. Зеленский всю эту операцию проводил ради одного – устранить Федорова. Украинская власть и бюджет напоминают корыто, вокруг которого крутятся поросята. Одни чавкают, кушают, а другие визжат, потому что не допущены до этого корыта. Там есть крупный, сытый кабан-"смотрящий", который уже семь лет кушает и смотрит, чтобы другие не переедали. Когда он заметил, что Федоров набирает вес, то решил убрать конкурента. Но отстранить одного – это было бы заметно, поэтому он взял и убрал весь кабмин ради Федорова, а потом пошел сбой», - сказал он НСН, комментируя назначение и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары.
По словам Олейника, конфликт между Федоровым и Сырским произошел «на закупках».
«Все они будут заниматься воровством из казны в той или иной мере. В том числе, занимался этим и Федоров. На закупках и произошел конфликт между ним и Сырским. Сырский говорил: он покупает не то, что нам надо. То, что им надо, покупали их участники тендера, а Федоров завел своих участников тендера», - пояснил экс-депутат.
Со своей стороны, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также связал отставку Сырского с борьбой разных групп за контроль над финансированием украинской армии.
«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов», - сказал Мирошник «Известиям».
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