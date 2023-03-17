Бастрыкин предложил создать международный суд над украинскими военными преступниками
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать подготовку к созданию международного суда над украинскими военными преступниками, сообщает РИА Новости.
Следственному комитету необходимо вести соответствующую работу совместно с Минюстом РФ, сказал председатель СК.
По словам Бастрыкина, нужно определить статус такого суда и страны, которые войдут в его состав. Он призвал продумать регламент судебного органа.
Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
Вопрос об ордере МУС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым. Представитель президента напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, пишет НСН.
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