Бастрыкин предложил создать международный суд над украинскими военными преступниками

Следственному комитету необходимо вести соответствующую работу совместно с Минюстом РФ, сказал председатель СК.

По словам Бастрыкина, нужно определить статус такого суда и страны, которые войдут в его состав. Он призвал продумать регламент судебного органа.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Вопрос об ордере МУС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым. Представитель президента напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, пишет НСН.

