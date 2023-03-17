В Кремле заявили о ничтожности ордера МУС на арест Путина

Постановку вопроса об ордере МУС Песков назвал неприемлемой. Он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Ордер на арест Путина Москва считает ничтожным, подчеркнул представитель Кремля.

МУС в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Гааге полагают, что президент России может нести ответственность за незаконную депортацию детей с Украины в Россию.

Ордер МУС не имеет правовых оснований и последствий, написал в своем Telegram-канале Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Парламентарий назвал решение суда абсурдным, передает НСН.

