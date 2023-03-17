Медведев оценил ордер на арест Путина значком с туалетной бумагой
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал выдачу ордера МУС на арест президента Владимира Путина.
Свой пост о решении Международного уголовного суда (МУС) зампред Совбеза сопроводил значком с туалетной бумагой.
По словам Медведева, «нет необходимости объяснять, где можно использовать этот документ».
МУС 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В суде считают, что российский лидер может нести ответственность за незаконную депортацию детей с Украины в Россию.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не признает юрисдикцию этого суда, передает НСН.
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