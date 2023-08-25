Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара

«Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой [АЭС]. И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их», — указал врио главы региона.

Балицкий указал, что ВСУ используют для атак на АЭС беспилотные летательные аппараты: «именно беспилотниками или бьют, или они у них падают». В основном противник наносит удары по периферии, высоковольтным линиям электропередачи или подстанциям, пишет RT.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ несут большие потери — «до сумасшествия просто» — на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

