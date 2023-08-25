Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара
Украинские военные не наносят удары непосредственно по Запорожской атомной электростанции, опасаясь соответствующего ответа со стороны России. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
«Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой [АЭС]. И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их», — указал врио главы региона.
Балицкий указал, что ВСУ используют для атак на АЭС беспилотные летательные аппараты: «именно беспилотниками или бьют, или они у них падают». В основном противник наносит удары по периферии, высоковольтным линиям электропередачи или подстанциям, пишет RT.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ несут большие потери — «до сумасшествия просто» — на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru