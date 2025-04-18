В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
18 апреля 202508:13
В аэропорту Саратова (Гагарин) сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
Самолеты на вылет и посадку заходят в обычном режиме.
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Рано утром 18 апреля Росавиация вводила ограничения на полеты в регионе для обеспечения безопасности гражданских судов.
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 56 дронов ВСУ над территорией России. Об этом ранее рассказали в Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru