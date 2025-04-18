Синоптик Тишковец предупредил о рекордно теплой Пасхе в Москве

Пасха в Москве 20 апреля станет самой теплой в истории регулярных метеоизмерений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик, минувшей ночью в столице зафиксировали температуру +12,7.

«Это самая теплая ночь в текущем году, и она почти соответствует климатической норме середины лета (в сумерках норма июля в Москве +13,5)», - написал Тишковец.

По его словам, в пятницу в Москве ожидается погода облачная с прояснениями и 20-23 градусов тепла. При этом в грядущие выходные «по климату наступит июль». «По ночам не ниже +10…+15, в дневные часы воздух разогреется до +21…+26, а значит, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов», - подчеркнул синоптик.

Ранее МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве 18-22 апреля, среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь и более градусов, пишет 360.ru.

