Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, взрывы прогремели в том числе в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Запорожье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщили в Минобороны России по украинской территории за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам размещения солдат.

Байден назвал атаку самой крупной с начала специальной военной операции. По словам американского президента, переданные Киеву США системы якобы перехватили многие дроны и гиперзвуковые ракеты, и американцы «могут гордиться» поддержкой Украины. Байден подчеркнул, что конгресс должен «действовать безотлагательно», чтобы Вашингтон мог продолжать поставки вооружений украинской стороне.

«Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — заявил президент США.

Байден добавил, что Россия «угрожает некоторым союзникам» по альянсу, и это увеличивает риски вовлечения США в конфликт.

