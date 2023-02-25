Байден заявил об отсутствии доказательств отправки вооружений из Китая в Россию
США не обнаружили доказательств того, что Китай поставляет России вооружения для использования в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Пока никаких доказательств этого нет», — указал политик, отвечая на вопрос, отправляет ли Пекин оружие Москве.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон пока не фиксирует поставок вооружений из КНР в РФ. По данным СМИ, США изучают возможность раскрытия разведывательных данных о потенциальной передаче Москве китайского оружия.
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