Байден заявил об отсутствии доказательств отправки вооружений из Китая в Россию

США не обнаружили доказательств того, что Китай поставляет России вооружения для использования в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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«Пока никаких доказательств этого нет», — указал политик, отвечая на вопрос, отправляет ли Пекин оружие Москве.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон пока не фиксирует поставок вооружений из КНР в РФ. По данным СМИ, США изучают возможность раскрытия разведывательных данных о потенциальной передаче Москве китайского оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайСШАДжо Байден
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