Politico: Байден избегает санкций против Путина и его окружения

Советники американского лидера не уверены, что введение санкций против Москвы приведет к должным результатам. Как считают в Белом доме, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. Советники ссылаются на аналогичные ограничения, введенные ранее при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Кроме того, чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, а ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых ограничительных мер в связи с трубопроводом «Северный поток -2».

