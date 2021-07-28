Politico: Байден избегает санкций против Путина и его окружения

Администрация американского президента Джо Байдена избегает введения ограничительных мер против президента России Владимира Путина и его окружения, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

На Украине потребовали ввести санкции против оператора «Северного потока-2»

Советники американского лидера не уверены, что введение санкций против Москвы приведет к должным результатам. Как считают в Белом доме, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. Советники ссылаются на аналогичные ограничения, введенные ранее при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Кроме того, чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, а ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых ограничительных мер в связи с трубопроводом «Северный поток -2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииВладимир ПутинДжо Байден
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