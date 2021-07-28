Байден заявил, что у Путина «проблемы»

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина имеются «проблемы», о которых ему самому известно. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

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Согласно Байдену, это делает Путина «опасней».

Байден во вторник встретился с разведсообществом США, где выступил с обращением. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», - приводит его слова агентство.

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ФОТО: РИА Новости
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