Байден заявил о неоправданной атаке России на Украину

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что РФ не планирует оккупировать соседнее государство, и призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой»

«Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Глава американской администрации отметил, что будет наблюдать за происходящим, а на следующий день встретится с коллегами и Группой семи, пишет Газета.ру. Затем Байден планирует обратиться к американцам, отмечает РИА ФАН. Президент США объявит о мерах, которые Штаты и союзники предпримут против РФ за агрессию «против Украины, глобального мира и безопасности».

