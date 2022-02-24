Байден заявил о неоправданной атаке России на Украину
Украинский народ подвергся неспровоцированному и неоправданному нападению российских вооруженных сил, заявил президент США Джо Байден.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что РФ не планирует оккупировать соседнее государство, и призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой»
«Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Глава американской администрации отметил, что будет наблюдать за происходящим, а на следующий день встретится с коллегами и Группой семи, пишет Газета.ру. Затем Байден планирует обратиться к американцам, отмечает РИА ФАН. Президент США объявит о мерах, которые Штаты и союзники предпримут против РФ за агрессию «против Украины, глобального мира и безопасности».
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