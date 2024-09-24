Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину
США продолжат поддерживать Украину. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал американский президент Джо Байден.
Выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, он подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву «до наступления справедливого и долгосрочного мира».
«Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины», - заключил Байден.
Ранее ведущие американские СМИ раскритиковали администрацию Байдена, обвинив главу государства в нерешительности и потребовав снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет Запада для ударов вглубь территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Литовский телеведущий извинился за призывы убивать за русский язык
- Сийярто объяснил, почему Украине не разрешили удары вглубь России
- Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину
- Гражданин Украины получил 13 лет лишения свободы за шпионаж
- СМИ рассказали об условиях содержания рэпера P.Diddy в тюрьме
- Сенатор Климов призвал спокойнее относиться к словам президента Ирана о спецоперации
- В Совфеде призвали регулировать обложки школьных тетрадей
- СМИ: Певица Glukoza после лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO
- Суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
- Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru