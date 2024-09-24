Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину

США продолжат поддерживать Украину. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

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Выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, он подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву «до наступления справедливого и долгосрочного мира».

«Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины», - заключил Байден.

Ранее ведущие американские СМИ раскритиковали администрацию Байдена, обвинив главу государства в нерешительности и потребовав снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет Запада для ударов вглубь территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:Генассамблея ООНУкраинаСШАДжо Байден

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